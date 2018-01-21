Стас Пьеха рассказал в Сети, что не смотрит телевизор
Популярный певец Стас Пьеха рассказывает подписчикам о своей жизни, артист признался фолловерам, что уже девять лет не смотрит телевизор. Артист признался, что отказ от просмотра телепередач не был вызван его волевым решением.
По информации известного поп-исполнителя, изложенной в его микроблоге в Instagram, в определённый момент он был лишён возможности воспринимать информацию, передаваемой каналами, телевизор стал для него «злым героем». Данная сфера, как сообщил Пьеха, стёрла влияние человеческого фактора, утратив духовные принципы и какие-либо понятия. Певец заявил, что выбрал собственное информационное поле и с годами оно постепенно сужается. Это позволяет артисту не воспринимать не нужную информацию и излишние, по его мнению, сведения.
Стас Пьеха не намерен переживать из-за информации, которая не может принести пользы. По мнению звезды, в телевизионном пространстве не существует каких-либо духовных принципов.
По информации известного поп-исполнителя, изложенной в его микроблоге в Instagram, в определённый момент он был лишён возможности воспринимать информацию, передаваемой каналами, телевизор стал для него «злым героем». Данная сфера, как сообщил Пьеха, стёрла влияние человеческого фактора, утратив духовные принципы и какие-либо понятия. Певец заявил, что выбрал собственное информационное поле и с годами оно постепенно сужается. Это позволяет артисту не воспринимать не нужную информацию и излишние, по его мнению, сведения.
Стас Пьеха не намерен переживать из-за информации, которая не может принести пользы. По мнению звезды, в телевизионном пространстве не существует каких-либо духовных принципов.
Автор: Семен Зайцев