В Москве в результате ДТП перевернулась инкассаторская машина
В Москве в ходе ДТП перевернулся автомобиль инкассаторов. По информации от локальной полиции, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Авария произошла сегодня примерно в 6:00 на Крымском Валу. По словам очевидцев, легковой автомобиль совершал движение по улице в направлении перекрестка. В один момент со стороны соседней улицы выехало инкассаторское транспортное средство, ввиду чего произошло боковой столкновение. От удара машину перевернуло на бок и откинуло на край проезжей части.
В момент инцидента в инкассаторской машине находились три человека и водитель. Все они отделались незначительными травмами в виде нескольких ссадин, ввиду чего отказались от переезда в больницу. Мужчина за рулем другого автомобиля также не стал направляться в больницу для более детального обследования. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Авария произошла сегодня примерно в 6:00 на Крымском Валу. По словам очевидцев, легковой автомобиль совершал движение по улице в направлении перекрестка. В один момент со стороны соседней улицы выехало инкассаторское транспортное средство, ввиду чего произошло боковой столкновение. От удара машину перевернуло на бок и откинуло на край проезжей части.
В момент инцидента в инкассаторской машине находились три человека и водитель. Все они отделались незначительными травмами в виде нескольких ссадин, ввиду чего отказались от переезда в больницу. Мужчина за рулем другого автомобиля также не стал направляться в больницу для более детального обследования. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Автор: Махов Артем