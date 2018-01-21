В Екатеринбурге при падении ВАЗа в кювет пострадал 6-летний ребенок
20 января, вечером, в Екатеринбурге при падении ВАЗ-21104 в кювет пострадал 6-летний ребенок. Сведения об инциденте, произошедшем на трассе до Палкино, предоставлены сотрудниками ГИБДД.
Сообщается, автоледи потеряла контроль над отечественным автомобилем, допустив его падение в кювет. Машина сильно ударилась о дерево, что привело к травме ребенка. Благодаря соблюдению правил перевозки детей, маленький пассажир получил только перелом левой плечевой кости. Пострадавший доставлен в медучреждение, его жизни ничего не угрожает.
Ранее в столице Свердловской области водитель сбежал после столкновения с трамваем.
Сообщается, автоледи потеряла контроль над отечественным автомобилем, допустив его падение в кювет. Машина сильно ударилась о дерево, что привело к травме ребенка. Благодаря соблюдению правил перевозки детей, маленький пассажир получил только перелом левой плечевой кости. Пострадавший доставлен в медучреждение, его жизни ничего не угрожает.
Ранее в столице Свердловской области водитель сбежал после столкновения с трамваем.
Автор: Джанабилова Татьяна П