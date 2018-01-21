Получивший пулю в глаз 22-летний житель Кузбасса скончался, не приходя в сознание
Сегодня, 21 января, родственники 22-летнего жителя Кузбасса, получившего пулю в глаз от потенциального соперника на любовном фронте, сообщили о том, что мужчина скончался в медучреждении, не приходя в сознание. Молодой человек на протяжении нескольких недель находился в коме, врачи не смогли вернуть его к жизни.
Трагический инцидент имел место 4 января в городе Полысаево Кузбасса. Согласно версии следствия, пострадавший, застав возлюбленную наедине с другим мужчиной, стал выяснять отношения, в результате чего получил от оппонента пулю в глаз, которая задела жизненно важные отделы головного мозга. Сама девушка объяснила ситуацию тем, что просто делала своему приятелю маникюр.
На данный момент подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.
Трагический инцидент имел место 4 января в городе Полысаево Кузбасса. Согласно версии следствия, пострадавший, застав возлюбленную наедине с другим мужчиной, стал выяснять отношения, в результате чего получил от оппонента пулю в глаз, которая задела жизненно важные отделы головного мозга. Сама девушка объяснила ситуацию тем, что просто делала своему приятелю маникюр.
На данный момент подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.
Автор: Воробьева Алина