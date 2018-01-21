Актрисе Светлане Ходченковой 21 января исполнилось 35 лет
Популярной российской актрисе Светлане Ходченковой, известной даже в США, 21 января исполнилось 35 лет. За свою карьеру номинантка на премию «Ника» сыграла почти в 70 фильмах.
Ходченкову заметил кинорежиссер Станислав Говорухин и пригласил ее на съемки в ленте «Благословите женщину». Дебют прошел успешно, и актриса стала востребована и любима зрителями, особенно после работы в картине «Метод Лавровой», «Нулевой километр», «Любовь в большом городе». Выпускницу Щукинского училища заметили в США, пригласив принять участие в проекте «Росомаха: Бессмертный». Ходченкова блистательно исполнила предложенную ей роль Гадюки.
Ходченкова живет размеренной жизнью простого человека, не выставляя личные отношения напоказ, как это делают другие звезды. В 2005 году актриса узаконила отношения с сокурсником Владимиром Яглычем, но через 5 лет пара распалась. В 2011 году знаменитость закрутила роман с предпринимателем Георгием Петришиным, но, несмотря на предложение руки и сердца, до бракосочетания дело не дошло.
Ранее Ходченкова предстала перед фанатами без макияжа.
Ходченкову заметил кинорежиссер Станислав Говорухин и пригласил ее на съемки в ленте «Благословите женщину». Дебют прошел успешно, и актриса стала востребована и любима зрителями, особенно после работы в картине «Метод Лавровой», «Нулевой километр», «Любовь в большом городе». Выпускницу Щукинского училища заметили в США, пригласив принять участие в проекте «Росомаха: Бессмертный». Ходченкова блистательно исполнила предложенную ей роль Гадюки.
Ходченкова живет размеренной жизнью простого человека, не выставляя личные отношения напоказ, как это делают другие звезды. В 2005 году актриса узаконила отношения с сокурсником Владимиром Яглычем, но через 5 лет пара распалась. В 2011 году знаменитость закрутила роман с предпринимателем Георгием Петришиным, но, несмотря на предложение руки и сердца, до бракосочетания дело не дошло.
Ранее Ходченкова предстала перед фанатами без макияжа.
Автор: Джанабилова Татьяна П