Apple бесплатно меняет iPhone 6 Plus на iPhone 6s Plus
Apple даст возможность пользователям бесплатно поменять iPhone 6 Plus на iPhone 6S Plus. По информации от представителей компании, данное решение обусловлено тем, что бренд отказался от выпуска запчастей к телефонам старых серий.
Для замены устройства необходимо обратиться в любой сервисный центр до конца марта текущего года. Представители компании отметили, что обмен будет возможен только в том случае, если владелец устройства располагает всеми необходимыми документами на него и его полной комплектацией.
Ранее антимонопольная служба Италии сообщила о начале проверки на предмет того, что устаревшие устройства от Apple и Samsung начинают работать значительно медленнее, тем самым заставляя потребителей покупать новые. С аналогичным заявлением выступил инсайдер в компании, который рассказал, что намеренное понижение работоспособности является частью маркетингового плана.
Для замены устройства необходимо обратиться в любой сервисный центр до конца марта текущего года. Представители компании отметили, что обмен будет возможен только в том случае, если владелец устройства располагает всеми необходимыми документами на него и его полной комплектацией.
Ранее антимонопольная служба Италии сообщила о начале проверки на предмет того, что устаревшие устройства от Apple и Samsung начинают работать значительно медленнее, тем самым заставляя потребителей покупать новые. С аналогичным заявлением выступил инсайдер в компании, который рассказал, что намеренное понижение работоспособности является частью маркетингового плана.
Автор: Махов Артем