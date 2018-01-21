В Удмуртии обнаружили замёрзшее тело 11-летнего школьника
В Удмуртии обнаружили мёртвым разыскиваемого на протяжении суток 11-летнего школьника. Предположительно, мальчик насмерть замёрз, возвращаясь с учебных занятий.
Информацию обнародовало издание «Сусанин», ссылаясь на источники в органах полиции Удмуртии. На данный момент неизвестно, что стало настоящей причиной смерти школьника. Тело ребёнка отправлено на экспертизу. За день до его обнаружения волонтёры разместили в соцсети пост о розыске мальчика, о пропаже которого заявили его родные.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замёрзшей насмерть 2-летней девочке.
Информацию обнародовало издание «Сусанин», ссылаясь на источники в органах полиции Удмуртии. На данный момент неизвестно, что стало настоящей причиной смерти школьника. Тело ребёнка отправлено на экспертизу. За день до его обнаружения волонтёры разместили в соцсети пост о розыске мальчика, о пропаже которого заявили его родные.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о замёрзшей насмерть 2-летней девочке.
Автор: Воробьева Алина