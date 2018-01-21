Археологи нашли в Китае останки ребенка эпохи палеолита
Китайские ученые нашли останки ребенка, было установлено, что приблизительный возраст находки составляет 11 тысяч лет. По информации археологов, окаменелости принадлежат малышу, умершего в возрасте не более двух лет.
В ходе научной экспедиции летом 2017 года на территории провинции Гуйчжоу, в юго-западной части Китая, было обнаружено захоронение. Специалисты полагают, что, предположительно, это одна из древнейших могил. Ученые провинциального института археологии и культурных реликвий в ходе анализа ДНК останков, определили, что они принадлежат двухлетнему ребенку. В пещере были также обнаружены каменные орудия, относящиеся к эпохе неолита и палеолита.
Имеются различные костяные изделия, включая предметы, предназначенные для охоты. Найденные артефакты помогут специалистам детализировать находки, это даст возможность глубже изучить историю поселений древних людей на территории китайской провинции Гуйчжоу.
В ходе научной экспедиции летом 2017 года на территории провинции Гуйчжоу, в юго-западной части Китая, было обнаружено захоронение. Специалисты полагают, что, предположительно, это одна из древнейших могил. Ученые провинциального института археологии и культурных реликвий в ходе анализа ДНК останков, определили, что они принадлежат двухлетнему ребенку. В пещере были также обнаружены каменные орудия, относящиеся к эпохе неолита и палеолита.
Имеются различные костяные изделия, включая предметы, предназначенные для охоты. Найденные артефакты помогут специалистам детализировать находки, это даст возможность глубже изучить историю поселений древних людей на территории китайской провинции Гуйчжоу.
Автор: Семен Зайцев