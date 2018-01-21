Ford устроил обвал цен на кроссовер Kuga
Автоконцерн Ford значительно снизил цены на внедорожник Ford Kuga, представленный на китайском рынке. Различные модификации кроссовера стали доступнее, ведь стоимость автомобилей для автолюбителей Китая снизилась на сумму от 15000 до 26000 юаней (от 132 000 до 229 000 рублей).
Ford Kuga представлен на рынке Поднебесной в семи различных вариантах. Доступны версии полноприводных и переднеприводных автомобилей, оснащенных бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,5 л и 2,0 л, мощностью 181 и 245 л.с. соответственно, оборудованные шестиступенчатой АКПП. В широком списке доступных опций: стеклянная панорамная крыша с люком, новая система мультимедиа, поддерживающая технологии Android Auto и Apple Car Play, а также возможность беспроводной зарядки мобильных устройств. Все кроссоверы оборудованы двухзонным климат-контролем, запуском двигателя с кнопки, подушками безопасности в количестве 7 штук, семнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, а также системами стабилизации и помощи на спусах/подъемах.
Различные вариации исполнения кроссовера Ford Kuga 2018 года доступны китайскому потребителю в ценовом диапазоне от 169800 юаней (1,5 млн. руб.) до 249800 юаней (2,2 млн. руб.).
Ford Kuga представлен на рынке Поднебесной в семи различных вариантах. Доступны версии полноприводных и переднеприводных автомобилей, оснащенных бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,5 л и 2,0 л, мощностью 181 и 245 л.с. соответственно, оборудованные шестиступенчатой АКПП. В широком списке доступных опций: стеклянная панорамная крыша с люком, новая система мультимедиа, поддерживающая технологии Android Auto и Apple Car Play, а также возможность беспроводной зарядки мобильных устройств. Все кроссоверы оборудованы двухзонным климат-контролем, запуском двигателя с кнопки, подушками безопасности в количестве 7 штук, семнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, а также системами стабилизации и помощи на спусах/подъемах.
Различные вариации исполнения кроссовера Ford Kuga 2018 года доступны китайскому потребителю в ценовом диапазоне от 169800 юаней (1,5 млн. руб.) до 249800 юаней (2,2 млн. руб.).
Автор: Артемов Сергей