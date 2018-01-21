Очевидцы: В Москве горит школа на Крылатских холмах
В Москве горит здание школы, расположенной на Крылатских холмах. Сведения со ссылкой на очевидцев появились 21 января в СМИ.
Сообщается, что в одном из учебных заведений в западной части российской столицы при невыясненных обстоятельствах началось возгорание. Сведений о причине пожара и пострадавших, пока нет. Сотрудники МЧС проинформированы о происшествии и выехали на место, чтобы проверить поступившие данные. Корреспонденты следят за ходом событий.
Ранее сообщалось о возгорании, начатом в двухэтажном столичном офисе.
Сообщается, что в одном из учебных заведений в западной части российской столицы при невыясненных обстоятельствах началось возгорание. Сведений о причине пожара и пострадавших, пока нет. Сотрудники МЧС проинформированы о происшествии и выехали на место, чтобы проверить поступившие данные. Корреспонденты следят за ходом событий.
Ранее сообщалось о возгорании, начатом в двухэтажном столичном офисе.
Автор: Джанабилова Татьяна П