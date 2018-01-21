Анастасия Квитко шокировала фанатов провокационным платьем без белья
Известный блогер и модель Анастасия Квитко шокировала фанатов провокационным платьем, надетым без нижнего белья. Соответствующий снимок звезда разместила в соцсети Instagram.
Для очередной фотосессии «русская Ким Кардашьян» выбрала трендовый наряд: платье с юбкой, состоящей из двух половинок, прикрывающих тело спереди и сзади. В этом году такие образы выбирали многие российские и голливудские звезды. Модель отличилась от коллег, отказавшись от нижнего белья.
Пользователям такой пиар-ход пришелся по душе, о чем свидетельствуют многочисленные хвалебные комментарии. Платье подходит только обладательницам определенного типа фигуры, поэтому желающих его приобрести, не оказалось.
Ранее Квитко показала «голое» платье.
Для очередной фотосессии «русская Ким Кардашьян» выбрала трендовый наряд: платье с юбкой, состоящей из двух половинок, прикрывающих тело спереди и сзади. В этом году такие образы выбирали многие российские и голливудские звезды. Модель отличилась от коллег, отказавшись от нижнего белья.
Пользователям такой пиар-ход пришелся по душе, о чем свидетельствуют многочисленные хвалебные комментарии. Платье подходит только обладательницам определенного типа фигуры, поэтому желающих его приобрести, не оказалось.
Ранее Квитко показала «голое» платье.
Автор: Джанабилова Татьяна П