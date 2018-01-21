Любители за 48 часов открыли двойника Солнечной системы
Исследователи-любители из Великобритании всего за 48 часов обнаружили двойника Солнечной системы, который состоит минимум из пяти планет. По словам специалистов, скопление небесных тел получило название K2-138.
Система находится на расстоянии примерно в 620 световых лет от Солнечной. По словам исследователей, в скоплении имеются сразу две экзопланеты, которые могут быть пригодны для жизни. Единственной проблемой является повышенная температура воздуха на их поверхности, однако местные живые организмы могли адаптироваться к ней.
На обнаружение новой системы рядом с Солнечной любителям понадобилось всего 48 часов. В декабре 2017 года ученые обнаружили Kepler-90, которая также имеет несколько экзопланет. По словам исследователей, она находится в созвездии Дракона на расстоянии примерно в 2,5 тысячи световых лет от Земли.
Система находится на расстоянии примерно в 620 световых лет от Солнечной. По словам исследователей, в скоплении имеются сразу две экзопланеты, которые могут быть пригодны для жизни. Единственной проблемой является повышенная температура воздуха на их поверхности, однако местные живые организмы могли адаптироваться к ней.
На обнаружение новой системы рядом с Солнечной любителям понадобилось всего 48 часов. В декабре 2017 года ученые обнаружили Kepler-90, которая также имеет несколько экзопланет. По словам исследователей, она находится в созвездии Дракона на расстоянии примерно в 2,5 тысячи световых лет от Земли.
Автор: Махов Артем