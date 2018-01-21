Александр Новак предсказал скорую стабилизацию рынка нефти
Александр Новак заявил о скорой стабилизации нефтяного рынка. По мнению главы Минэнерго РФ, баланс спроса и предложения в данном сегменте должен восстановиться на протяжении нынешнего года.
Глава Министерства энергетики РФ заявил представителям массмедиа, что в настоящее время отмечается положительная балансировка и снижение остатков нефти по всему миру. Чиновник указал на риск того, что при наличии высоких цен нефтедобыча в мире в целом возрастет. Было отмечено, что необходимо оценивать ситуацию, исходя из общей совокупности факторов. При анализе нужно учитывать рост затрат в данной сфере, а также рост спроса на сырьё в США и в мире.
Ранее ОПЕК и ряд государств, не входящих в международную организацию, достигли договоренности в Вене относительно сокращения добыча нефти суммарно на 1,8 млн баррелей ежесуточно с уровня октября 2016 года. В Омане в воскресенье проходит заседание министерского комитета картеля. Он создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки корректировочных рекомендаций.
Глава Министерства энергетики РФ заявил представителям массмедиа, что в настоящее время отмечается положительная балансировка и снижение остатков нефти по всему миру. Чиновник указал на риск того, что при наличии высоких цен нефтедобыча в мире в целом возрастет. Было отмечено, что необходимо оценивать ситуацию, исходя из общей совокупности факторов. При анализе нужно учитывать рост затрат в данной сфере, а также рост спроса на сырьё в США и в мире.
Ранее ОПЕК и ряд государств, не входящих в международную организацию, достигли договоренности в Вене относительно сокращения добыча нефти суммарно на 1,8 млн баррелей ежесуточно с уровня октября 2016 года. В Омане в воскресенье проходит заседание министерского комитета картеля. Он создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки корректировочных рекомендаций.
Автор: Семен Зайцев