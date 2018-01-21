Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Семейное фото Андрея Беднякова, Анастасии Короткой и их дочери взорвало Сеть
Звезды программы "Орел и решка" Андрей Бедняков и Анастасия Короткая не особенно афишируют свою личную жизнь. Известно, что у них есть маленькая дочь, однако до сих пор ведущие не выкладывали ни одного снимка своей малышки в соцсетях. И вот в Сети появилась, пожалуй, первая фотография счастливой семейной пары со своей очаровательной дочерью.

Семейное фото Андрея Беднякова, Анастасии Короткой и их дочери взорвало Сеть


Фотография, на которой малышка позирует вместе со своими родителями, появилась на страничке Анастасии Короткой в Instagram. Пользователи отмечают хорошее настроение семейной пары и юмор их маленькой дочери. Андрей Бедняков с бородой и его супруга счастливо улыбаются, а их крошка показывает всем язык. Среди посетителей странички ведущей разгорелись споры, на кого больше похож ребенок. Сама Анастасия Коротких, комментируя поведение строящей смешные рожицы дочери, отметила: "Кто ее научил??? Всему самому важному в жизни учат папы!!!"

Несмотря на то, что фотография выложена менее суток назад, она уже успела набрать около 50 тыс. лайков. Практически все фолловеры отмечают позитив Андрея Беднякова и Анастасии Коротких и желают им и их маленькой дочке здоровья и дальнейших успехов.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:20
Читайте также
Загрузка...
В Мордовии объявлено предупреждение из-за
Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при
Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств
Песков: Владимир Путин и Петр Порошенко проводят
В Ростове за миллион рублей продают лысую морскую
Эксперты: К 2030 году в РФ профессии сократятся
В Пензе отопления лишились 99 жилых домостроений
В Сибири из-за морозов ниже 40 градусов отменили
Собянин сообщил о проекте Большого кольца
В Сети появился ролик биатлонисток в поддержку
Эксперты прогнозируют рост цен в Ростове в первом
Добавление комментария
Последние новости
21.01, 19:35 В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропал
21.01, 19:29 В Уфе пьяный водитель без прав на LADA протаранил Toyota
21.01, 19:27 В Москве ревнивец зарезал мужа своей возлюбленной
21.01, 19:20 Боксер из Украины Александр Усик не стал говорить о
21.01, 19:19 Мадам Трюк из "Гарри Поттера" сожалеет, что ее никогда
21.01, 19:18 В Омске автолюбитель сбил человека и въехал в остановку
21.01, 19:12 Клип Светланы Лободы «Твои глаза» набрал 100 млн
21.01, 19:04 СМИ: Последнее обновление iPhone вдвое сокращает его
21.01, 19:03 В Мордовии объявлено предупреждение из-за ураганного
21.01, 19:01 Психологи посоветовали считать нелюбимую работу
21.01, 18:51 В новом сезоне "Голос. Дети" наставниками стали Пелагея,
21.01, 18:42 Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при ожидаемом
21.01, 18:30 Lexus LF-1 возглавил ТОП самых ярких новинок автосалона
21.01, 18:28 В Перми на Камской ГЭС на встречную полосу вылетела
21.01, 18:25 Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
21.01, 18:20 Наталья Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins
21.01, 18:11 Очевидцы: В Москве рухнувшая глыба льда повредила 4
21.01, 18:10 Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств на
21.01, 18:00 Астрономы: Небывалая тишина на Солнце предрекает мощную
21.01, 17:48 В Саратове коллекторов заподозрили в «росписи» подъезда
Новости партнеров