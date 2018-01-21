Семейное фото Андрея Беднякова, Анастасии Короткой и их дочери взорвало Сеть
Звезды программы "Орел и решка" Андрей Бедняков и Анастасия Короткая не особенно афишируют свою личную жизнь. Известно, что у них есть маленькая дочь, однако до сих пор ведущие не выкладывали ни одного снимка своей малышки в соцсетях. И вот в Сети появилась, пожалуй, первая фотография счастливой семейной пары со своей очаровательной дочерью.
Фотография, на которой малышка позирует вместе со своими родителями, появилась на страничке Анастасии Короткой в Instagram. Пользователи отмечают хорошее настроение семейной пары и юмор их маленькой дочери. Андрей Бедняков с бородой и его супруга счастливо улыбаются, а их крошка показывает всем язык. Среди посетителей странички ведущей разгорелись споры, на кого больше похож ребенок. Сама Анастасия Коротких, комментируя поведение строящей смешные рожицы дочери, отметила: "Кто ее научил??? Всему самому важному в жизни учат папы!!!"
Несмотря на то, что фотография выложена менее суток назад, она уже успела набрать около 50 тыс. лайков. Практически все фолловеры отмечают позитив Андрея Беднякова и Анастасии Коротких и желают им и их маленькой дочке здоровья и дальнейших успехов.
Фотография, на которой малышка позирует вместе со своими родителями, появилась на страничке Анастасии Короткой в Instagram. Пользователи отмечают хорошее настроение семейной пары и юмор их маленькой дочери. Андрей Бедняков с бородой и его супруга счастливо улыбаются, а их крошка показывает всем язык. Среди посетителей странички ведущей разгорелись споры, на кого больше похож ребенок. Сама Анастасия Коротких, комментируя поведение строящей смешные рожицы дочери, отметила: "Кто ее научил??? Всему самому важному в жизни учат папы!!!"
Несмотря на то, что фотография выложена менее суток назад, она уже успела набрать около 50 тыс. лайков. Практически все фолловеры отмечают позитив Андрея Беднякова и Анастасии Коротких и желают им и их маленькой дочке здоровья и дальнейших успехов.
Автор: Артемов Сергей