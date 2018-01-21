В Подмосковье школьница погибла при падении с 17-го этажа
20 января, вечером, в Химках (Подмосковье) 14-летняя школьница погибла при падении из окна, расположенного на 17-м этаже. Сведения об инциденте, произошедшем в микрорайоне «Сходня», предоставлены порталом «Лайф».
Сообщается, очевидцы заметили девочку, лежавшую на земле без признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть школьницы. Тело передано криминалистам для определения точной причины гибели, но все травмы сигнализируют о падении с высоты. На это указывают и показания свидетелей.
Ранее в Московской области полуторогодовалый ребенок погиб при падении из окна.
Сообщается, очевидцы заметили девочку, лежавшую на земле без признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть школьницы. Тело передано криминалистам для определения точной причины гибели, но все травмы сигнализируют о падении с высоты. На это указывают и показания свидетелей.
Ранее в Московской области полуторогодовалый ребенок погиб при падении из окна.
Автор: Джанабилова Татьяна П