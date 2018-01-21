Елизавета Боярская снялась в откровенной фотосессии художника из Петербурга
Художник из Петербурга Михаил Тарасов поделился с подписчиками Instagram снимками, сделанными во время откровенной фотосессии, участницей которой стала Елизавета Боярская. Интернет-пользователи высоко оценили внешние данные 32-летней актрисы.
В посте к снимкам фотограф отметил, что работа с Елизаветой Боярской доставила ему много приятных моментов и, можно сказать, на несколько дней «выбила из жизненной колеи», так как художник, по его выражению, лишился воли, рассудка и достоинства, уйдя вглубь своих грёз и мечтаний. Михаил Тарасов пообещал подписчикам Instagram завтра же продолжить выполнение своих планов, а пока он наслаждается воспоминаниями об откровенной фотосессии дочери великого российского актёра, которая даже «пришла» к нему накануне ночью в сновидениях.
Тысячи интернет-пользователей оценили фото Елизаветы Боярской «лайками», многие из них в комментариях написали восторженные отзывы о звезде. Они также отметили мастерство петербургского художника, назвав его работы шедеврами.
Ранее Елизавета Боярская расстроила поклонников образом Бабы-яги.
В посте к снимкам фотограф отметил, что работа с Елизаветой Боярской доставила ему много приятных моментов и, можно сказать, на несколько дней «выбила из жизненной колеи», так как художник, по его выражению, лишился воли, рассудка и достоинства, уйдя вглубь своих грёз и мечтаний. Михаил Тарасов пообещал подписчикам Instagram завтра же продолжить выполнение своих планов, а пока он наслаждается воспоминаниями об откровенной фотосессии дочери великого российского актёра, которая даже «пришла» к нему накануне ночью в сновидениях.
Тысячи интернет-пользователей оценили фото Елизаветы Боярской «лайками», многие из них в комментариях написали восторженные отзывы о звезде. Они также отметили мастерство петербургского художника, назвав его работы шедеврами.
Ранее Елизавета Боярская расстроила поклонников образом Бабы-яги.
Автор: Воробьева Алина