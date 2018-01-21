Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки
Сергей Глушко разместил на личной странице в Instagram новый снимок. На фото Тарзан позирует перед зеркалом. Из одежды на нем только полотенце, прикрывающее интимную часть тела.
«ДобрЭчко утречко! пальцы...)))) разминка», - указал он в комментарии к публикации.
Пользователи ответили на приветствие Тарзан встречными пожеланиями хорошего дня. Помимо этого, поклонники оставили множество комментариев относительно фигуры знаменитости. В частности, в адрес Глушко были переданы такие эпитеты, как «совершенство» и «роскошный».
«ДобрЭчко утречко! пальцы...)))) разминка», - указал он в комментарии к публикации.
Пользователи ответили на приветствие Тарзан встречными пожеланиями хорошего дня. Помимо этого, поклонники оставили множество комментариев относительно фигуры знаменитости. В частности, в адрес Глушко были переданы такие эпитеты, как «совершенство» и «роскошный».
Автор: Валерий Антонов