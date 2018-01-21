СМИ: Танки турецкой армии вошли в сирийский Африн
Турецкие танки вошли в Африн, город расположен на территории САР, в мухафазе Халеб. Бронетехника оказывает поддержку оппозиционной свободной сирийской армии, в настоящее время проводится спецоперация против курдских формирований.
Медиа-издание NTV сообщает, что танки турецких вооруженных сил, как было установлено, не сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны отрядов курдской самообороны. Ранее курды сообщили о девяти погибших, это произошло в результате бомбардировок, она была проведена ВВС Турции.
Особо отмечено, что генеральный штаб турецкой армии 20 января объявил о начале операции под наименованием «Оливковая ветвь». Её разработали специально для подавления курдов в городе Африне, находящегося на на северо-западе САР.
Медиа-издание NTV сообщает, что танки турецких вооруженных сил, как было установлено, не сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны отрядов курдской самообороны. Ранее курды сообщили о девяти погибших, это произошло в результате бомбардировок, она была проведена ВВС Турции.
Особо отмечено, что генеральный штаб турецкой армии 20 января объявил о начале операции под наименованием «Оливковая ветвь». Её разработали специально для подавления курдов в городе Африне, находящегося на на северо-западе САР.
Автор: Семен Зайцев