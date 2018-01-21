Зрители «Дома-2» заметили, что Ольга Орлова сильно похудела
Зрители телевизионного шоу «Дом-2» заметили, что Ольга Орлова сильно похудела. По мнению фанатов, причиной этому послужил сильно плотный график съемок, из-за которого певица и ведущая почти не отдыхает.
Несколько дней назад Орлова обнародовала снимок, на котором предстала перед фанатами в коротком платье, подчеркивающем ее фигуру. Поклонники сразу же начали оставлять комментарии касательно ее внешности. По мнению большинства, Орлова сильно похудела, из-за чего ее фигура отчасти перестала быть привлекательной. Сама певица и телеведущая воздержалась от ответных комментариев.
Ранее Орлова рассказывала, что начала реже посещать спортивный зал из-за графика работы в «Доме-2». По ее словам, она проводит на съемочной площадке более 12 часов в сутки, из-за чего у нее почти не остается времени на отдых и личные дела.
Несколько дней назад Орлова обнародовала снимок, на котором предстала перед фанатами в коротком платье, подчеркивающем ее фигуру. Поклонники сразу же начали оставлять комментарии касательно ее внешности. По мнению большинства, Орлова сильно похудела, из-за чего ее фигура отчасти перестала быть привлекательной. Сама певица и телеведущая воздержалась от ответных комментариев.
Ранее Орлова рассказывала, что начала реже посещать спортивный зал из-за графика работы в «Доме-2». По ее словам, она проводит на съемочной площадке более 12 часов в сутки, из-за чего у нее почти не остается времени на отдых и личные дела.
Автор: Махов Артем