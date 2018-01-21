В Сети появился созданный в Милане в 1587 году атлас мира
Древнейший атлас мира, собранный в единое целое в Милане картографом Урбано Монти, появился в Сети. В документе 1587 года содержится 60 страниц о землях, описанных жителями Европы в XVI веке.
Искусствовед из США Дэвид Рамси собирал старинные, оригинальные карты с 1980 года. В его коллекцию вошло больше 150 тыс. уникальных экземпляров, которые ученый начал оцифровывать с 1996 года. Два года назад картограф открыл сайт, разместив на нем 67 тыс. документов.
Итальянский рукописный атлас мира сделан в проекции Ламберта с точкой отсчета на Северном полюсе. Все его страницы наполнены красочными иллюстрациями, включающими схему изменения продолжительности суток, диаграмму солнечного затмения, Антарктиду, Африку, Европу.
Ранее в Сети появился атлас женской красоты.
Искусствовед из США Дэвид Рамси собирал старинные, оригинальные карты с 1980 года. В его коллекцию вошло больше 150 тыс. уникальных экземпляров, которые ученый начал оцифровывать с 1996 года. Два года назад картограф открыл сайт, разместив на нем 67 тыс. документов.
Итальянский рукописный атлас мира сделан в проекции Ламберта с точкой отсчета на Северном полюсе. Все его страницы наполнены красочными иллюстрациями, включающими схему изменения продолжительности суток, диаграмму солнечного затмения, Антарктиду, Африку, Европу.
Ранее в Сети появился атлас женской красоты.
Автор: Джанабилова Татьяна П