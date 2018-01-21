В Москве при дележе коммуналки женщина травила соседку соляной кислотой
В Москве дележ коммунальной квартиры по улице Лескова между двумя проживающими там семьями привел к открытию уголовного дела. До этого гражданский суд рассматривал различные противоправные действия, совершенные жильцами друг против друга, однако после последнего инцидента, в результате которого одной из женщин в драке выбили глаз, спорами соседей займутся более серьезные инстанции.
Обе семьи утверждают, что владеют документами, дающими право проживания в указанной коммунальной квартире в Москве. Между ними давно уже идет бытовая война. Прямо в присутствии полиции представители одного семейства сняли с петель входную дверь, установленную соседями, мотивируя свои действия тем, что им ограничили доступ в жилище. В результате скандалов ранее одной из женщин ранили ногу, а молодому человеку из перцового баллончика брызнули в лицо. Одна из жительниц коммуналки утверждает, что ее чуть было не отравили соседи. "Я села есть суп и почувствовала, что он пересоленый. До этого на кухне находилась моя соседка, она, наверное, добавила в еду соляную кислоту. Мне потом было очень плохо," - заявила женщина.
Сейчас одна из жительниц коммунальной квартиры находится в больнице с тяжелыми побоями, у нее выбит глаз. Это результат последнего побоища, устроенного членами двух семей, претендующих на данную жилплощадь. Если ранее действия соседей друг против друга попадали под юрисдикцию гражданского суда, то после последнего инцидента возбуждено уголовное дело. Представители обеих семейств уже сняли побои и подали соответствующие заявления в полицию.
Обе семьи утверждают, что владеют документами, дающими право проживания в указанной коммунальной квартире в Москве. Между ними давно уже идет бытовая война. Прямо в присутствии полиции представители одного семейства сняли с петель входную дверь, установленную соседями, мотивируя свои действия тем, что им ограничили доступ в жилище. В результате скандалов ранее одной из женщин ранили ногу, а молодому человеку из перцового баллончика брызнули в лицо. Одна из жительниц коммуналки утверждает, что ее чуть было не отравили соседи. "Я села есть суп и почувствовала, что он пересоленый. До этого на кухне находилась моя соседка, она, наверное, добавила в еду соляную кислоту. Мне потом было очень плохо," - заявила женщина.
Сейчас одна из жительниц коммунальной квартиры находится в больнице с тяжелыми побоями, у нее выбит глаз. Это результат последнего побоища, устроенного членами двух семей, претендующих на данную жилплощадь. Если ранее действия соседей друг против друга попадали под юрисдикцию гражданского суда, то после последнего инцидента возбуждено уголовное дело. Представители обеих семейств уже сняли побои и подали соответствующие заявления в полицию.
Автор: Артемов Сергей