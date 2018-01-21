Эксперты рассказали о 7 методах получения скидки при покупке авто в дилерских центрах
Эксперты сообщили, что при покупке автомобиля можно получить скидку, если знать несколько хитростей. Отмечается, что достаточно использовать 7 методов, чтобы значительно сбросить стоимость покупаемого транспортного средства. Это касается не работы с частными продавцами, а приобретения новинки в официальном дилерском центре марки.
Первым пунктом указывается сравнение с предложением иного дилера, у которого цена несколько меньше, чем в этом месте. В этих целях требуется посетить ряд автосалонов до совершения приобретения. Следует отметить наличие моделей, у которых имеется ПТС, поскольку они уже были выкуплены у компании-импортера, что означает - дилеру требуется уложиться в конкретные сроки для проведения продажи.
Для получения наиболее выгодного предложения понадобится воспользоваться услугами кредитно-финансовых учреждений, а также оформить страховку либо установить допоборудование на приобретаемый транспорт. Заключать саму сделку купли-продажи желательно в последние числа месяца, поскольку в этот период дилеры значительно более сговорчивы относительно стоимости, поскольку намерены выполнить установленные плановые значения по уровню продаж.
Чтобы получить скидку достаточно выбрать менее популярные на авторынке цвета, варианты кузова, КПП, двигатели и прочие элементы комплектации. Помимо этого, сбросить стоимость авто можно во время приобретения авто с производительностью силового агрегата выше 250 «лошадок». По причине достаточно высокого транспортного налога эти модели менее ликвидны. В обязательном порядке нужно провести осмотр авто. В случае наличия на поверхности неких царапин, закрашенных мест или иных дефектов, как правило, предоставляется весьма существенная скидка.
Первым пунктом указывается сравнение с предложением иного дилера, у которого цена несколько меньше, чем в этом месте. В этих целях требуется посетить ряд автосалонов до совершения приобретения. Следует отметить наличие моделей, у которых имеется ПТС, поскольку они уже были выкуплены у компании-импортера, что означает - дилеру требуется уложиться в конкретные сроки для проведения продажи.
Для получения наиболее выгодного предложения понадобится воспользоваться услугами кредитно-финансовых учреждений, а также оформить страховку либо установить допоборудование на приобретаемый транспорт. Заключать саму сделку купли-продажи желательно в последние числа месяца, поскольку в этот период дилеры значительно более сговорчивы относительно стоимости, поскольку намерены выполнить установленные плановые значения по уровню продаж.
Чтобы получить скидку достаточно выбрать менее популярные на авторынке цвета, варианты кузова, КПП, двигатели и прочие элементы комплектации. Помимо этого, сбросить стоимость авто можно во время приобретения авто с производительностью силового агрегата выше 250 «лошадок». По причине достаточно высокого транспортного налога эти модели менее ликвидны. В обязательном порядке нужно провести осмотр авто. В случае наличия на поверхности неких царапин, закрашенных мест или иных дефектов, как правило, предоставляется весьма существенная скидка.
Автор: Валерий Антонов