В Германии 60-летняя проститутка вернулась в профессию после неудачной карьеры в политике
В Германии 60-летняя проститутка решила вернуться к старой профессии после неудачной карьеры в политике. По словам Фелицитас Широу, в настоящее время она также является владелицей собственного кафе в центре Берлина.
Несколько лет назад женщина решила полностью прекратить деятельность в проституции, попробовав себя в политике, однако не получила должной поддержки от избирателей. Ее бизнес также начал приносить убытки, из-за чего она вновь вернулась к прежней работе. Также она рассказала, что власти отказывались выплачивать ей пособие по безработице.
Женщина отметила, что имела долги за жилье, с которыми удалось рассчитаться только после того, как она вернулась к проституции. По ее словам, к подобным мерам ее склонило государство, не оказывающее ей никакой поддержки.
Несколько лет назад женщина решила полностью прекратить деятельность в проституции, попробовав себя в политике, однако не получила должной поддержки от избирателей. Ее бизнес также начал приносить убытки, из-за чего она вновь вернулась к прежней работе. Также она рассказала, что власти отказывались выплачивать ей пособие по безработице.
Женщина отметила, что имела долги за жилье, с которыми удалось рассчитаться только после того, как она вернулась к проституции. По ее словам, к подобным мерам ее склонило государство, не оказывающее ей никакой поддержки.
Автор: Махов Артем