В Иране военный фрегат разломился пополам из-за удара о волнорез во время шторма
В окрестностях портового города Бендер-Энзели (Иран) военный фрегат Damavand разломился пополам из-за сильного, не утихающего шторма. Сведения предоставлены агентством Синьхуа.
Сообщается, во время шторма судно столкнулось с волнорезом. Все члены экипажа, а это шесть человек, оказались за бортом. Спасателям не удалось спасти трех моряков, остальные – в безопасности. Корабль пришвартован в порту.
Damavand, находящийся на балансе иранских ВМС три года, может быть списан из-за сильных повреждений, не подлежащих восстановлению.
Сообщается, во время шторма судно столкнулось с волнорезом. Все члены экипажа, а это шесть человек, оказались за бортом. Спасателям не удалось спасти трех моряков, остальные – в безопасности. Корабль пришвартован в порту.
Damavand, находящийся на балансе иранских ВМС три года, может быть списан из-за сильных повреждений, не подлежащих восстановлению.
Автор: Джанабилова Татьяна П