Эксперты прогнозируют рост цен в Ростове в первом полугодии нынешнего года
На протяжении первого полугодия 2018 года в Ростове, по мнению экспертов, произойдет сезонный скачок цен на продукты. В целом, заявляют специалисты, инфляция по стране удержится в рамках 4%.
По мнению специалистов Ростовстата, на рынке продовольствия следует ожидать изменения цен на молоко и молочные продукты, подорожают фрукты и овощи. Указывается на предполагаемое изменение цен товары, произведенные из импортного сырья. Марина Самойлова, глава регионального статистического ведомства, заявила, что ситуация в целом будет всё отличаться от того, что происходило в 2017 году. Речь идёт о повышении акцизов, в том числе на алкоголь, сигареты и нефтепродукты.
Самойлова подчеркнула, что начавшаяся сертификация лекарственных препаратов также может сказаться на росте стоимости потребительских товаров. В конце первого и начале второго квартала 2018 года следует ожидать удорожание говядины, риса и отдельных видов плодоовощной продукции.
По мнению специалистов Ростовстата, на рынке продовольствия следует ожидать изменения цен на молоко и молочные продукты, подорожают фрукты и овощи. Указывается на предполагаемое изменение цен товары, произведенные из импортного сырья. Марина Самойлова, глава регионального статистического ведомства, заявила, что ситуация в целом будет всё отличаться от того, что происходило в 2017 году. Речь идёт о повышении акцизов, в том числе на алкоголь, сигареты и нефтепродукты.
Самойлова подчеркнула, что начавшаяся сертификация лекарственных препаратов также может сказаться на росте стоимости потребительских товаров. В конце первого и начале второго квартала 2018 года следует ожидать удорожание говядины, риса и отдельных видов плодоовощной продукции.
Автор: Семен Зайцев