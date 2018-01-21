Анна Семенович предложила раздражающимся фолловерам отписаться от ей страницы в Instagram
Анна Семенович, прочитав очередную критику комментаторов к одному из фотоснимков, предложила недовольным её публикациями фолловерам отписаться от страницы в Instagram. Это побережёт нервы и сохранит здоровье раздражающимся интернет-пользователем, уверена звезда.
Как обычно, одним фотографии Анны Семенович нравятся, другие поливают певицу в комментариях грязью, обвиняя в использовании фильтров и намекая на низкий уровень интеллекта знаменитости. Прочитав подобное, вокалистка не выдержала и оставила сообщение следующего содержания: «Вам следует просто отписаться, чтобы не раздражаться так сильно из-за меня».
Поклонники Анны Семенович встали на её защиту, порекомендовав недоброжелателям следить за собой и не оскорблять публичных людей. Сама звезда отечественной эстрады и соцсети Instagram не обращает внимания на шквал критики и продолжает радовать фанатов фотопубликациями, последние из которых демонстрируют её отдых на Бали.
Как обычно, одним фотографии Анны Семенович нравятся, другие поливают певицу в комментариях грязью, обвиняя в использовании фильтров и намекая на низкий уровень интеллекта знаменитости. Прочитав подобное, вокалистка не выдержала и оставила сообщение следующего содержания: «Вам следует просто отписаться, чтобы не раздражаться так сильно из-за меня».
Поклонники Анны Семенович встали на её защиту, порекомендовав недоброжелателям следить за собой и не оскорблять публичных людей. Сама звезда отечественной эстрады и соцсети Instagram не обращает внимания на шквал критики и продолжает радовать фанатов фотопубликациями, последние из которых демонстрируют её отдых на Бали.
Автор: Воробьева Алина