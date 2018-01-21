В интернете появилось видео с танцующими "матерями" в поддержку ульяновских курсантов
В интернете появилась видеозапись с танцующими «матерями», выступивши в поддержку курсантов Ульяновского летного училища. На видео женщины воспользовались отдельными элементами скандального клипа курсантов под мелодию с названием Satisfaction.
Женщины представили более легкую с точки зрения откровенности вариацию скандального клипа. Помимо прочего, они не демонстрируют собственные лица, также как герои ставшего скандальным видео.
Одна из героинь этого видео сообщила, что подобным образом они приняли оказать ребятам поддержку. В соответствии с ее словами, скандальное видео представляет собой обычное «дурачество», за которое не стоит наказывать. В завершении женщина поблагодарила всех за просмотр.
Ранее свои версии видео в поддержку ульяновских курсантов представили волгоградские студентки, девушки в составе израильской армии, студентки-медики из Ульяновска, ученики сельхозтехникума из Рязанской области, строители и другие. Ранее со студентами, оказавшимися под угрозой отчисления, встретился губернатор Сергей Морозов.
Женщины представили более легкую с точки зрения откровенности вариацию скандального клипа. Помимо прочего, они не демонстрируют собственные лица, также как герои ставшего скандальным видео.
Одна из героинь этого видео сообщила, что подобным образом они приняли оказать ребятам поддержку. В соответствии с ее словами, скандальное видео представляет собой обычное «дурачество», за которое не стоит наказывать. В завершении женщина поблагодарила всех за просмотр.
Ранее свои версии видео в поддержку ульяновских курсантов представили волгоградские студентки, девушки в составе израильской армии, студентки-медики из Ульяновска, ученики сельхозтехникума из Рязанской области, строители и другие. Ранее со студентами, оказавшимися под угрозой отчисления, встретился губернатор Сергей Морозов.
Автор: Валерий Антонов