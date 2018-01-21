На Кубани мать выбросила задушенного младенца в мусорный контейнер
Под Туапсе (Кубань) мать выбросила задушенного младенца с необрезанной пуповиной в мусорный контейнер. Заведено уголовное дело. Следователи объявили женщину в розыск.
Как сообщают СМИ, новорожденного малыша сначала задушили. Тело завернули в одеяло розового цвета и оставили в одном из мусорных контейнеров села Дефановка. Следователи начали доследственную проверку и проверяют медицинские карты всех рожениц и женщин, стоявших на учете по беременности.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Казани.
Как сообщают СМИ, новорожденного малыша сначала задушили. Тело завернули в одеяло розового цвета и оставили в одном из мусорных контейнеров села Дефановка. Следователи начали доследственную проверку и проверяют медицинские карты всех рожениц и женщин, стоявших на учете по беременности.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Казани.
Автор: Джанабилова Татьяна П