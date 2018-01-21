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Обладатель "рук-базук" Кирилл Терешин откачал синтол из мышц и вставил импланты
Обладатель "рук-базук" Кирилл Терешин откачал синтол из мышц и вставил импланты. Отказаться от использования препарата, увеличивающего объем мышц, молодого человека, обладающего "руками-базуками", заставила встреча со своим кумиром из Бразилии в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".


Обладатель "рук-базук" Кирилл Терешин откачал синтол из мышц и вставил импланты

Импланты вместо синтола - результат хирургической операции, которую медики сделали российскому бодимодификатору из Пятигорска Кириллу Терешину. Российские медики давно предупреждали Кирилла о риске применения самодельного синтола, именно препаратом собственного изготовления парень из Пятигорска накачивал свои мускулы. Самостоятельные манипуляции могут привести к полной атрофии мышц и даже к ампутации конечностей. Однако пятигорский бодимодификатор по прозвищу "мистер Синтол" аргументировал применение самодельного синтола отсутствием денежных средств на приобретение заводского. И вот обладатель "рук-базук" попал на операционный стол, где ему вставили в руки импланты.

В Сети считают, что к этому Кирилла Терешина привела встреча со своим кумиров из Бразилии, которая произошла в рамках передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Бразильский спортсмен и бодимодификатор рассказал своему российскому коллеге, что в виду многих побочных эффектов давно прекратил использование синтола.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:23
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