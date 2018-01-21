Главная премия Гильдии продюсеров Америки присуждена фильму "Форма воды"
Гильдия продюсеров Америки вручила картине «Форма воды» премию «Лучший фильм года». По информации от экспертов, фильм имеет все шансы получить «Оскар» в соответствующей номинации.
Главными конкурентами «Формы воды» стали «Дюнкерк» и «Три билборда на границе Эббинга». Эксперты отметили, что Гильермо дель Торо удалось рассказать довольно простую и оригинальную историю с особым шармом, присущим его многим проектам. Сам режиссер отметил, что изначально планировал сделать независимое кино, однако из-за необходимых растрат пришлось привлекать продюсеров и крупные инвестиции.
Фильм «Форма воды» получил массу положительных отзывов, однако некоторые критики назвали его слишком сумбурным и затянутым со второй половины. По сюжету, немая уборщица в лаборатории влюбляется в человека-амфибию, которого по ненадобности пытаются ликвидировать. В итоге женщине приходится разрабатывать план побега и спасения существа.
Главными конкурентами «Формы воды» стали «Дюнкерк» и «Три билборда на границе Эббинга». Эксперты отметили, что Гильермо дель Торо удалось рассказать довольно простую и оригинальную историю с особым шармом, присущим его многим проектам. Сам режиссер отметил, что изначально планировал сделать независимое кино, однако из-за необходимых растрат пришлось привлекать продюсеров и крупные инвестиции.
Фильм «Форма воды» получил массу положительных отзывов, однако некоторые критики назвали его слишком сумбурным и затянутым со второй половины. По сюжету, немая уборщица в лаборатории влюбляется в человека-амфибию, которого по ненадобности пытаются ликвидировать. В итоге женщине приходится разрабатывать план побега и спасения существа.
Автор: Махов Артем