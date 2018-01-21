Нюша поздравила фанатов с Международным днем объятий
Нюша трогательно поздравила фанатов с Международным днем объятий. Соответствующий пост популярная исполнительница разместила на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Нюша порадовала подписчиков новым романтичным снимком, сделанным на берегу моря. На фото певица запечатлена со своим возлюбленным, генеральным советником президента FISU Игорем Сивановым. Молодая пара с любовью и нежностью смотрит в глаза друг другу.
"Дорогие мои! Поздравляю вас с праздником. Пусть этот день будет полон нежных и приятных объятий", - написала звезда.
Меньше чем за полчаса пост набрал более 21 тыс. лайков. В комментариях фанаты поздравляли друг друга с необычным праздником и учили Сиванова, как нужно обнимать любимую, особенно, когда это такая нежная особа, как Нюша.
Ранее Анна Шурочкина показала обгоревшее тело.
Нюша порадовала подписчиков новым романтичным снимком, сделанным на берегу моря. На фото певица запечатлена со своим возлюбленным, генеральным советником президента FISU Игорем Сивановым. Молодая пара с любовью и нежностью смотрит в глаза друг другу.
"Дорогие мои! Поздравляю вас с праздником. Пусть этот день будет полон нежных и приятных объятий", - написала звезда.
Меньше чем за полчаса пост набрал более 21 тыс. лайков. В комментариях фанаты поздравляли друг друга с необычным праздником и учили Сиванова, как нужно обнимать любимую, особенно, когда это такая нежная особа, как Нюша.
Ранее Анна Шурочкина показала обгоревшее тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П