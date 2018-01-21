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«Дом-2»: Зрители критикуют попытки Романа Гриценко и Романа Капаклы казаться авторитетнее
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» подвергли критике линию поведения Романа Гриценко и Романа Капаклы. Речь идет о попытке молодых людей выглядеть авторитетнее за счёт выстраивания отношений с опытными участницами телепроекта.

«Дом-2»: Зрители критикуют попытки Романа Гриценко и Романа Капаклы казаться авторитетнее

В Сети указывается, что Гриценко попытался построить отношения с Марией Кохно, Лизой Триандафилиди, а затем с телеведущей Ольгой Бузовой. Участники популярного проекта, как пишут пользователи, выбирают себе в спутницы более взрослых и опытных девушек, решив, что это поможет им стать авторитетнее. Попытка молодых людей выглядеть мудрее и опытнее, по мнению телезрителей, вызывают раздражение. Указывается, что ни в одном из случаев завязывания любовных отношений Роману Гриценко не удалось добиться успеха. Несмотря на это, полученный «домочадцем» опыт дал ему возможность почувствовать себя авторитетом, давая советы своим коллегам.

Роман Капаклы начал строить отношения с Мариной Африкантовой, используя её популярность на проекте. Молодой человек, как пишут фолловеры, поднял свой рейтинг на телешоу. Вслед за этим парень почувствовал в себе силы и начал поучать других участников «Дома-2».
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 22:01
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