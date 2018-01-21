Опубликованы новые фотографии клона смартфона Samsung Galaxy S9+
Представлены новые фотоснимки клона модели Galaxy S9+ от марки Samsung. В Китае представили новые кадры с копированным смартфоном. На задней панели заметно сходство с флагманом южнокорейского производителя.
Там расположены вертикальная сдвоенная камера и датчик для сканирования отпечатков пальцев. Все эти параметры соответствуют утечкам относительно оригинального продукта известного бренда. При этом лицевая сторона активированного устройства значительно отличается.
Смартфон-клон получил широкие рамки. Это в особенности касается верхней и нижней границ экрана. Они, вероятно, больше, нежели у модели Galaxy S8. Официальный анонс Galaxy S9, предположительно, состоится 26 февраля во время MWC 2018.
Там расположены вертикальная сдвоенная камера и датчик для сканирования отпечатков пальцев. Все эти параметры соответствуют утечкам относительно оригинального продукта известного бренда. При этом лицевая сторона активированного устройства значительно отличается.
Смартфон-клон получил широкие рамки. Это в особенности касается верхней и нижней границ экрана. Они, вероятно, больше, нежели у модели Galaxy S8. Официальный анонс Galaxy S9, предположительно, состоится 26 февраля во время MWC 2018.
Автор: Валерий Антонов