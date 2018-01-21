Toyota выпустила в честь 50-летия новый HiLux Invincible 50 Chrome
Компания Toyota выпустила в честь 50-летия пикапа ограниченную серию HiLux Invincible 50 Chrome. Новый автомобиль пока доступен только для рынка Японии.
21 января 1968 года Toyota представила первый HiLux. Спустя год модель поступила на рынок Европы. Компании удалось продать более 18 млн единиц по всему миру.
Обновленный HiLux Invincible получил ряд аксессуаров, делающих автомобиль узнаваемым. Пикап подходит для развлекательных мероприятий и профессиональной деятельности. В комплектацию вошла хромированная решетка радиатора, передняя панель, 18-дюймовые колесные диски, накладные пластины, устройства для защиты крыла.
Под капотом инженеры установили дизельную силовую установку D-4D объемом на 2,4 литра, способную генерировать мощность в 150 «лошадей» при крутящем моменте в 400 Нм. Агрегат оснащен функцией экономии топлива.
Ранее концерн переделал HiLux для рынка Азии.
21 января 1968 года Toyota представила первый HiLux. Спустя год модель поступила на рынок Европы. Компании удалось продать более 18 млн единиц по всему миру.
Обновленный HiLux Invincible получил ряд аксессуаров, делающих автомобиль узнаваемым. Пикап подходит для развлекательных мероприятий и профессиональной деятельности. В комплектацию вошла хромированная решетка радиатора, передняя панель, 18-дюймовые колесные диски, накладные пластины, устройства для защиты крыла.
Под капотом инженеры установили дизельную силовую установку D-4D объемом на 2,4 литра, способную генерировать мощность в 150 «лошадей» при крутящем моменте в 400 Нм. Агрегат оснащен функцией экономии топлива.
Ранее концерн переделал HiLux для рынка Азии.
Автор: Джанабилова Татьяна П