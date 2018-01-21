В Сегеже задержали устроившего пальбу из карабина мужчину
В Сегеже в одном из домов местный житель пытался расстрелять людей из огнестрельного оружия. Гостеприимный хозяин проводил своих гостей, а затем через дверь произвел по ним выстрелы, ранив женщину.
По информации, предоставленной СК, возбуждено уголовное дело, стрелок обвиняется в покушении на убийство. На данный момент выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к тому, что мужчина через двери расстрелял уходивших от него гостей из собственного карабина. Женщина, получившая ранение, на данный момент находится в больнице.
В начале года город Сегежа уже попадал в хроники криминальных происшествий, благодаря убийству, совершенному местным жителем на городской улице. Мужчина напал на свою гражданскую жену, гуляющую с ребенком, и нанес ей тяжелые ранения ножом, которые привели к смерти женщины. Убийца арестован и находится под стражей.
По информации, предоставленной СК, возбуждено уголовное дело, стрелок обвиняется в покушении на убийство. На данный момент выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к тому, что мужчина через двери расстрелял уходивших от него гостей из собственного карабина. Женщина, получившая ранение, на данный момент находится в больнице.
В начале года город Сегежа уже попадал в хроники криминальных происшествий, благодаря убийству, совершенному местным жителем на городской улице. Мужчина напал на свою гражданскую жену, гуляющую с ребенком, и нанес ей тяжелые ранения ножом, которые привели к смерти женщины. Убийца арестован и находится под стражей.
Автор: Артемов Сергей