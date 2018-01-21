В Таиланде жители заметили спрятанный в облаках НЛО
14 января жители Таиланда заметили над горой Тайшань НЛО, прячущийся в облаках. Соответствующая информация появилась в блоге уфолога Скотта Уорринга.
Ученый считает, что пришельцы пытаются скрыться от людей по двум причинам. Во-первых, у них нет разрешения правительства на вхождение в воздушное пространство. Во-вторых, они не намерены пугать людей, им нужны данные об их повседневной жизни и привычках.
Уникальный снимок сделал таиландский фотограф Лю Гоцзин. Он первым заметил странное по форме облако, излучающее свечение. Эксперты уверены, что явление не имеет ничего общего с инопланетянами и возникло из-за высокой влажности над горами.
Ранее НЛО заметили жители Мексики.
Ученый считает, что пришельцы пытаются скрыться от людей по двум причинам. Во-первых, у них нет разрешения правительства на вхождение в воздушное пространство. Во-вторых, они не намерены пугать людей, им нужны данные об их повседневной жизни и привычках.
Уникальный снимок сделал таиландский фотограф Лю Гоцзин. Он первым заметил странное по форме облако, излучающее свечение. Эксперты уверены, что явление не имеет ничего общего с инопланетянами и возникло из-за высокой влажности над горами.
Ранее НЛО заметили жители Мексики.
Автор: Джанабилова Татьяна П