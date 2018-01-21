Елена Проклова предложила узаконить проституцию
Елена Проклова исполнила роль работницы публичного дома в новом спектакле. Во время общения с журналистами она прокомментировала эту ситуацию заявлением о необходимости узаконить «древнейшую профессию». Актриса выразила уверенность, что оказание интим-услуг за деньги не исчезнет в любом случае.
При этом разница между скрытым и явным форматами отличается многими моментами. Помимо этого, она отметила, что мужская природа не будет изменена каким-либо законами, а легальная профессия может быть обеспечена требуемым медицинским контролем.
Знаменитость достаточно часто делает разного рода громкие заявления на протяжении развития карьеры. При этом Елена Проклова 3 раза состояла в официальном браке, а также поддерживала отношения со знаменитыми мужчинами.
При этом разница между скрытым и явным форматами отличается многими моментами. Помимо этого, она отметила, что мужская природа не будет изменена каким-либо законами, а легальная профессия может быть обеспечена требуемым медицинским контролем.
Знаменитость достаточно часто делает разного рода громкие заявления на протяжении развития карьеры. При этом Елена Проклова 3 раза состояла в официальном браке, а также поддерживала отношения со знаменитыми мужчинами.
Автор: Валерий Антонов