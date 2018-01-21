В небе рядом с Москвой произошло опасное сближение пассажирских лайнеров
В небе рядом с Москвой произошло опасное сближение двух пассажирских лайнеров. По информации от источников в одном из переводчиков, расстояние между самолетами составило примерно 600 метров.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. Самолет «Суперджет», который летел из Таллина, начал подготовку к посадке в аэропорту «Шереметьево». На высоте примерно в 4300 метров экипаж проинформировал командный пункт об опасном сближении с бортом, летевшим из Мурманска в направлении Внуково.
«Пилотам удалось посредством команд диспетчеров вывести самолеты из опасной зоны. В течение часа была произведена посадка обоих бортов в обозначенных аэропортах», - сообщили в пресс-центре Шереметьево. По предварительной информации, ситуация стала следствием неверного маршрута полета, который был изменен из-за погодных условий.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. Самолет «Суперджет», который летел из Таллина, начал подготовку к посадке в аэропорту «Шереметьево». На высоте примерно в 4300 метров экипаж проинформировал командный пункт об опасном сближении с бортом, летевшим из Мурманска в направлении Внуково.
«Пилотам удалось посредством команд диспетчеров вывести самолеты из опасной зоны. В течение часа была произведена посадка обоих бортов в обозначенных аэропортах», - сообщили в пресс-центре Шереметьево. По предварительной информации, ситуация стала следствием неверного маршрута полета, который был изменен из-за погодных условий.
Автор: Махов Артем