Единственный экземпляр купе Rolls-Royce Sweptail продают за $13 млн
Rolls Royce Sweptail, дебютировавший в 2017 году на Villa d'Este, был вскоре оформлен по предзаказу, постройка автомобиля обошлась его владельцу около 13 млн долларов. Купе в настоящее время находится на шоу-руме, в свободной продаже.
Сообщается, что единственный в мире экземпляр Rolls-Royce модели Sweptail предложен к продаже за 13 миллионов долларов, его первый владелец заплатил за автомобиль чуть меньшую сумму. Машина создана на платформе Phantom Drophead Coupe. Эксперты отмечают особый дизайн переднего бампера и фар головной оптики. В салоне отсутствуют задние сиденья, вместо них установлена декоративная панель из дорогостоящей древесины, используемой на яхтах и катерах класса «люкс». Отмечено что дерево относится к элитному сегменту (сорт Macassar Ebony и Paldao).
Салон купе Rolls-Royce Sweptail оббит натуральной кожей Moccassin и Dark Spice, она, как заявляют эксперты, стоит очень дорого, но при этом имеет красивый вид. Особо отмечено, что за 13 миллионов долларов можно купить четыре новых Bugatti Chiron.
Сообщается, что единственный в мире экземпляр Rolls-Royce модели Sweptail предложен к продаже за 13 миллионов долларов, его первый владелец заплатил за автомобиль чуть меньшую сумму. Машина создана на платформе Phantom Drophead Coupe. Эксперты отмечают особый дизайн переднего бампера и фар головной оптики. В салоне отсутствуют задние сиденья, вместо них установлена декоративная панель из дорогостоящей древесины, используемой на яхтах и катерах класса «люкс». Отмечено что дерево относится к элитному сегменту (сорт Macassar Ebony и Paldao).
Салон купе Rolls-Royce Sweptail оббит натуральной кожей Moccassin и Dark Spice, она, как заявляют эксперты, стоит очень дорого, но при этом имеет красивый вид. Особо отмечено, что за 13 миллионов долларов можно купить четыре новых Bugatti Chiron.
Автор: Семен Зайцев