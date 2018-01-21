Яна Кошкина в Instagram заинтриговала поклонников фото в полотенце
Телеведущая Яна Кошкина вызвала интерес у поклонников новым фото в Instagram. На нем она показана в полотенце. При этом некоторые подписчики посчитали, что никакой одежды на знаменитости нет.
Многие подписчики спорят относительно этого момента, однако количество отметок «Нравится» не перестает расти.
«Good morning...» - указала Кошкина в комментарии к публикации.
На фото знаменитость показана спиной к камере, прикрывая часть тела при помощи полотенца. Невзирая на все усилия поклонников, понять действительно ли Яна Кошкина обнажена невозможно. Это не помешало поклонникам оставить множество комментариев относительно ног телеведущей. После долгих споров поклонники адресовали вопрос относительно наличия купальника под полотенцем самой Кошкиной, однако та не стала отвечать.
Ранее подобным фото в полотенце на голое тело поделился Тарзан. Возлюбленный Наташи Королевой также пожелал поклонникам доброго утра.
Многие подписчики спорят относительно этого момента, однако количество отметок «Нравится» не перестает расти.
«Good morning...» - указала Кошкина в комментарии к публикации.
На фото знаменитость показана спиной к камере, прикрывая часть тела при помощи полотенца. Невзирая на все усилия поклонников, понять действительно ли Яна Кошкина обнажена невозможно. Это не помешало поклонникам оставить множество комментариев относительно ног телеведущей. После долгих споров поклонники адресовали вопрос относительно наличия купальника под полотенцем самой Кошкиной, однако та не стала отвечать.
Ранее подобным фото в полотенце на голое тело поделился Тарзан. Возлюбленный Наташи Королевой также пожелал поклонникам доброго утра.
Автор: Валерий Антонов