Samsung в качестве сюрприза разблокирует пользователям FM-радио
Южнокорейский техногигант Samsung в качестве сюрприза разблокирует пользователям смартфонов FM-радио. Функция будет доступна после выхода очередного обновления.
Девайсы Samsung перестали занимать топовые позиции после со скандала со взрывающимися батареями, но они активно покупались за счет низкой стоимости, если сравнивать, например, с Apple. Сейчас рынок заполонили дешевые и высокотехнологичные китайские бренды – Xiaomi, Oppo, Huawei, поэтому Samsung вынужден нарушить свой маркетинг и возобновить поддержку FM-радио.
Пользователи не могут понять логику Samsung, поскольку переплачивать за простое радио и другие стандартные функции, которые имеются и у китайских брендов, никто не будет.
Ранее Samsung намеревался спрятать камеру для селфи под экраном.
Девайсы Samsung перестали занимать топовые позиции после со скандала со взрывающимися батареями, но они активно покупались за счет низкой стоимости, если сравнивать, например, с Apple. Сейчас рынок заполонили дешевые и высокотехнологичные китайские бренды – Xiaomi, Oppo, Huawei, поэтому Samsung вынужден нарушить свой маркетинг и возобновить поддержку FM-радио.
Пользователи не могут понять логику Samsung, поскольку переплачивать за простое радио и другие стандартные функции, которые имеются и у китайских брендов, никто не будет.
Ранее Samsung намеревался спрятать камеру для селфи под экраном.
Автор: Джанабилова Татьяна П