Эксперты: Уязвимость криптовалют находится на одном уровне с любым другим софтом
Сотрудники компании Bloomberg заявили, что, вопреки расхожему мнению, уязвимость криптовалют находится на том же уровне, что и любой другой софт. Большинство пользователей считает технологию распределённого реестра полностью защищённой от несанкционированного доступа киберзлоумышленников, однако они ошибаются, отметили эксперты.
Более всего хакеры «любят» такое применением блокчейна, как криптовалюты. По подсчётам специалистов, объём украденных кибермошенниками цифровых денег превысил $1,2 млрд. По словам эксперта в сфере финансовых технологий Лекса Соколина, возглавляющего компанию Autonomous Research, оборот в индустрии похищения криптовалют ежегодно достигает отметки в $200 млн, то есть скомпрометировано свыше 14 % биткоина и «эфира» (ethereum).
Эксперты WinterGreen Research отметили: в сумме незаконные транзакции и иные виды мошенничества в данной области приносят убытки правительствам и мировым компаниям в размере более $11 млрд потенциальных налоговых поступлений.
По мнению руководителя компании Comae Technologies Мэтта Суича, на данный момент рынком ещё не достигнуто состояние зрелости. Мало того, чем обширнее область применения технологии, чем могут являться не только транзакции, но также персональные данные или записи о собственности, тем значительнее объём информации, которую можно украсть.
Специалисты также подчеркнули: чем больше внедряется технологий, тем выше процент появляющихся недостатков. Например, много криптовалют возникает после «форка», то есть когда кодовая база определённого проекта применяется в запуске иного, что позволяет хакерам фальсифицировать данные.
В ключевых технологиях криптовалют таятся и другие уязвимости. Так, по словам экспертов международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), они зарегистрировали случай двукратного использования одного и того же биткоина. Для этого мошенники нарушали связи между подгруппами майнеров, ПК которых использовались для подтверждения транзакций.
Имеет слабые стороны и «эфир», в котором, главным образом, применяются так называемые умные контракты. В позапрошлом году после взлома программного кода DAO киберзлоумышленники завладели объёмом данной криптовалюты, эквивалентным $50 млн. Средства вернулись на счета инвесторов лишь после обновления.
С мнением экспертов касательно высокого уровня уязвимости криптовалют согласен и экономист Роберт Шиллер.
Более всего хакеры «любят» такое применением блокчейна, как криптовалюты. По подсчётам специалистов, объём украденных кибермошенниками цифровых денег превысил $1,2 млрд. По словам эксперта в сфере финансовых технологий Лекса Соколина, возглавляющего компанию Autonomous Research, оборот в индустрии похищения криптовалют ежегодно достигает отметки в $200 млн, то есть скомпрометировано свыше 14 % биткоина и «эфира» (ethereum).
Эксперты WinterGreen Research отметили: в сумме незаконные транзакции и иные виды мошенничества в данной области приносят убытки правительствам и мировым компаниям в размере более $11 млрд потенциальных налоговых поступлений.
По мнению руководителя компании Comae Technologies Мэтта Суича, на данный момент рынком ещё не достигнуто состояние зрелости. Мало того, чем обширнее область применения технологии, чем могут являться не только транзакции, но также персональные данные или записи о собственности, тем значительнее объём информации, которую можно украсть.
Специалисты также подчеркнули: чем больше внедряется технологий, тем выше процент появляющихся недостатков. Например, много криптовалют возникает после «форка», то есть когда кодовая база определённого проекта применяется в запуске иного, что позволяет хакерам фальсифицировать данные.
В ключевых технологиях криптовалют таятся и другие уязвимости. Так, по словам экспертов международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), они зарегистрировали случай двукратного использования одного и того же биткоина. Для этого мошенники нарушали связи между подгруппами майнеров, ПК которых использовались для подтверждения транзакций.
Имеет слабые стороны и «эфир», в котором, главным образом, применяются так называемые умные контракты. В позапрошлом году после взлома программного кода DAO киберзлоумышленники завладели объёмом данной криптовалюты, эквивалентным $50 млн. Средства вернулись на счета инвесторов лишь после обновления.
Сооснователь компании Quantstamp Ричард Ма пояснил: «Если обнаруживается баг, разработчики выпускают патч. В случае с умными контрактами обновлять необходимо всю сеть, однако после её уже невозможно снова изменить».
С мнением экспертов касательно высокого уровня уязвимости криптовалют согласен и экономист Роберт Шиллер.
Автор: Воробьева Алина