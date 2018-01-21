В Ханты-Мансийске инвалида-колясочника выгнали из общественного транспорта на мороз
В Ханты-Мансийске кондуктор одного из городских автобусов в 27-градусный мороз высадила из салона женщину-инвалида. Основанием для бесчеловечного поступка послужило отсутствие социального проездного, хотя у нее было в наличии удостоверение инвалида.
Инцидент произошел в Ханты-Мансийске, инвалид-колясочница решила отправиться в церковь, но из-за того, что коляска постоянно застревает в снегу, девушка решила отправиться в храм на костылях. В автобусе кондуктор попросила ее предъявить социальный проездной, разрешающий проезд в общественном транспорте, однако девушка еще не успела оформить данный документ и предъявила удостоверение инвалида.
По словам потерпевшей, кондуктор отнесся к ней равнодушно, хамски и бесчеловечно, высадив инвалида на костылях из салона автобуса на улицу в жестокий мороз. По дороге домой девушка упала, поскользнувшись на асфальте, и теперь ее мучают боли в ногах и позвоночнике. Об этом неприятном эпизоде женщина-инвалид рассказала в одном из общественных аккаунтов Ханты-Мансийска в "ВКонтакте".
Инцидент произошел в Ханты-Мансийске, инвалид-колясочница решила отправиться в церковь, но из-за того, что коляска постоянно застревает в снегу, девушка решила отправиться в храм на костылях. В автобусе кондуктор попросила ее предъявить социальный проездной, разрешающий проезд в общественном транспорте, однако девушка еще не успела оформить данный документ и предъявила удостоверение инвалида.
По словам потерпевшей, кондуктор отнесся к ней равнодушно, хамски и бесчеловечно, высадив инвалида на костылях из салона автобуса на улицу в жестокий мороз. По дороге домой девушка упала, поскользнувшись на асфальте, и теперь ее мучают боли в ногах и позвоночнике. Об этом неприятном эпизоде женщина-инвалид рассказала в одном из общественных аккаунтов Ханты-Мансийска в "ВКонтакте".
Автор: Артемов Сергей