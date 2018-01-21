В интернете сообщают о горящей в бухте Владивостока подлодке
В интернете появились сведения относительно пожара на подводной лодке во Владивостоке. Как отмечает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, этот инцидент случился на территории бухты Улисс.
Отмечается, что на страницах соцсетей распространяются сведения относительно крупного пожара в бухте Улисс Владивостока. В то же время важно отметить, что никаких официальных сообщений по данному вопросу на сегодня еще не появлялось.
Отмечается, что на страницах соцсетей распространяются сведения относительно крупного пожара в бухте Улисс Владивостока. В то же время важно отметить, что никаких официальных сообщений по данному вопросу на сегодня еще не появлялось.
Автор: Валерий Антонов