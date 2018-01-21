Под Волгоградом иномарка с тремя трупами пять дней пролежала в кювете
Под Волгоградом автомобиль Hyundai Solaris с тремя трупами в салоне пять дней пролежал в кювете. Сведение предоставили сотрудники ГИБДД.
20 января родные 35-летнего мужчины, уехавшего 16 января вместе с семейной парой, написали заявление о пропаже. Никто из друзей на связь не выходил, сначала игнорировались телефонные звонки, а потом абонент стал недоступен.
Сотрудники Госавтоинспекции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что иномарка не покидала пределы района. Началась поисковая операция, позволившая определить местонахождения автомобиля. На телах погибших криминалисты заметили многочисленные повреждение, характерные для ДТП. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Проводится проверка, сотрудники ДПС пытаются выяснить детали аварии.
Ранее под Волгоградом мужчина заявил об угоне разбитой машины ради страховки.
20 января родные 35-летнего мужчины, уехавшего 16 января вместе с семейной парой, написали заявление о пропаже. Никто из друзей на связь не выходил, сначала игнорировались телефонные звонки, а потом абонент стал недоступен.
Сотрудники Госавтоинспекции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что иномарка не покидала пределы района. Началась поисковая операция, позволившая определить местонахождения автомобиля. На телах погибших криминалисты заметили многочисленные повреждение, характерные для ДТП. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Проводится проверка, сотрудники ДПС пытаются выяснить детали аварии.
Ранее под Волгоградом мужчина заявил об угоне разбитой машины ради страховки.
Автор: Джанабилова Татьяна П