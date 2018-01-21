Ученые: Походы на природу помогут наладить режим сна
Исследователи из Университета Колорадо рассказали, что походы на природу позволят скорректировать режим сна. По словам специалистов, обилие кислорода даст возможность организму расходовать энергию в должном объеме, что требует соответствующего отдыха.
В ходе исследования, проведенного специалистам, удалось установить, что наиболее полезными являются походы на природу в зимнее время. Ученые разделили испытуемых на две группы. Первой из них предложили на протяжении месяца минимум три раза в неделю выходить на природу. Все остальные должны были проводить большую часть времени дома.
В итоге специалисты установили, что походы на природу обеспечивают восстановление режима для и способствуют здоровому сну. Благодаря кислороду на открытом воздухе организм человека получает его в полном объеме. Кроме того, тратится большое количество энергии, из-за чего индивиду требуется отдых. Специалисты отмечают, что пешие прогулки на природу также позволяют побороть бессонницу.
В ходе исследования, проведенного специалистам, удалось установить, что наиболее полезными являются походы на природу в зимнее время. Ученые разделили испытуемых на две группы. Первой из них предложили на протяжении месяца минимум три раза в неделю выходить на природу. Все остальные должны были проводить большую часть времени дома.
В итоге специалисты установили, что походы на природу обеспечивают восстановление режима для и способствуют здоровому сну. Благодаря кислороду на открытом воздухе организм человека получает его в полном объеме. Кроме того, тратится большое количество энергии, из-за чего индивиду требуется отдых. Специалисты отмечают, что пешие прогулки на природу также позволяют побороть бессонницу.
Автор: Махов Артем