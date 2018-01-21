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Разработчики Cuphead не планируют выпускать игру для мобильных устройств в ближайшее время
Cuphead не будет представлен на мобильных устройствах в ближайшем времени. Как отмечают разработчики продукта, вероятность выпуска новой версии игры достаточно мала. Чад Молденхауэр, один из соучредителей MDHR дал комментарий относительно выпуска пиратской версии приложения в App Store.

Разработчики Cuphead не планируют выпускать игру для мобильных устройств в ближайшее время


Согласно его сообщению, вариант для iOS смог открыла разработчикам глаза на уровень популярности созданной ими игры. Невзирая на это он все же выразил большое удивление тем фактом, что компания Apple допустила распространение пиратской версии через собственный магазин.

Молденхауэра отметил, что на сегодня команда не готова представить Cuphead для мобильных устройств, но это не означает отказ от работы в этом направлении. Стоит отметить, что игровое приложение Cuphead появилось 29 сентября прошлого года для платформ Xbox One и ПК. Игра оказалась достаточно высоко оценена и разошлась тиражом свыше 1 млн экземпляров.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:19
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