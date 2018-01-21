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Солнцев считает, что в коротком браке Самбурской с Дыцевичем виновата она сама
Рустам Солнцев, экс-звезда «Дома-2», проанализировал поведение в браке Настасьи Самбурской. В разводе актрисы виновата она сама, в частности, «длина её органа», конечно же, в метафизическом смысле, заявляет блогер.

Солнцев считает, что в коротком браке Самбурской с Дыцевичем виновата она сама

Сообщается, что Рустаму Солнцеву удалось установить истинную причину короткого брака российской артистки. Блогер уверяет фолловеров, что «хрупкая девушка», как оказывается, «не по зубам мужчинам», встречающихся на ее пути. Характер актрисы, подчеркивает экс-участник «Дома-2» «играет с ней злую шутку», он же не позволяет ей побыть настоящей женщиной. Особо отмечено, что 41-летний Солнцев даёт совет «держаться подальше» от Самбурской.

Фолловеры полагают, что брачный союз актрисы был фиктивным. По их мнению, артистке попадаются слабые мужчины, а ей самой в глубине души хочется опираться на крепкую мужскую руку. Ранее, в 2017 году, Настасья Самбурская вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но спустя две недели подала на развод.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 16:50
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