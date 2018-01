Студия Blizzard сняла аниме про новые скины

С обновлением пользователям станут доступны новые игровые персонажи Heroes of the Storm, Tyrael, Reghar, Abathur, Dehaka. Судя по ролику, модернизированные визуальные элементы и гигантские роботы для сражений порадуют любителей игры о четырех вселенных Blizzard.Разработчики впервые презентовали Heroes of the Storm 2 июня 2015 года. Игра, работающая на персональных компьютерах, мгновенно обрела популярность и стала главным конкурентом Dota 2.Ранее сообщалось о новой системе банов для пользователей Blizzard.