В Воронежской области нетрезвый 17-летний водитель насмерть сбил беременную женщину
В Воронежской области в смертельном ДТП погибла 28-летняя беременная женщина. За рулём автомобиля находился нетрезвый 17-летний юноша, который после случившегося скрылся с места дорожного инцидента.
Данная информация размещена на веб-ресурсе сотрудники ГУ МВД по Воронежской области. Согласно предоставленным сведениям, ДТП произошло около 12 часов ночи, погибшая шла по правой стороне дороги по ходу движения автотранспорта. Беременная жительница региона в результате наезда нетрезвым водителем получила смертельные увечья. Полиция задержала подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее в результате опрокидывания на трассе около Воронежа автобуса травмировалась пожилая женщина.
Данная информация размещена на веб-ресурсе сотрудники ГУ МВД по Воронежской области. Согласно предоставленным сведениям, ДТП произошло около 12 часов ночи, погибшая шла по правой стороне дороги по ходу движения автотранспорта. Беременная жительница региона в результате наезда нетрезвым водителем получила смертельные увечья. Полиция задержала подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее в результате опрокидывания на трассе около Воронежа автобуса травмировалась пожилая женщина.
Автор: Воробьева Алина